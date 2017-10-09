/АРКА/. Российский автогигант "Камаз" наладит в Армении производство грузовиков, сказал агентству "АРКА" заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян.

По его словам, компания планирует создать в свободной экономической зоне в Армении производство по сборке грузовиков на базе "Камаза" и экспортировать продукцию в третьи страны.

"Это будет армянская компания, которая в сотрудничестве с "Камазом" и американской компанией будет осуществлять производство, что позволит создать предприятие и наладить экспорт", - сказал Азизян.

Как отметил замминистра, есть готовность наладить подобное производство и есть рынки, которым армянская сторона сможет предложить подобную продукцию.

При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении компании возможность наладить производство в армянской свободной экономической зоне будет принято правительством уже на этой неделе.