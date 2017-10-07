Объем долга близится к планке 60%, поэтому структуру бюджета меняют

Есть несколько основных принципов, которые повлияли на формирование структуры государственного бюджета Армении на 2018 год. Об этом заявил председатель постоянного совета по финансово-кредитным и бюджетным вопросам при парламенте Республики Армения Гагик Минасян, сообщает

«За последние несколько лет, из-за продолжительных и неблагоприятных внешних обстоятельств, мы, в целях поощрения внутреннего производителя и потребления, а также в целях предотвращения сокращения расходов на социальные нужды, были вынуждены взять определенное количество внешних кредитов»,- пояснил Минасян, добавив при этом, что Правительством Армении была указана та планка, до которой допускалось повышать размеры внешнего долга страны, и который составил 60% от ВВП.

Армения уже почти достигла этой допустимой планки, что в значительной степени и объясняет структуру государственного бюджета на 2018 год.

Вместе с тем, Минасян отметил, что в следующем году государственный бюджет ожидается пополнить на 1 трлн 300 млрд драмов. При этом расходы составят 1 трлн 460 млрд драмов, а государственный дефицит составит порядка 156 млрд драмов.

«В такой ситуации наш государственный долг в рамках ВВП дойдет до отметки 58%»,- заявил чиновник.

Минасян заявил, что в Армении, на протяжении уже двух лет инфляции практически нет, а есть дефляция, которая к следующему году составит приблизительно 1,5%.

Никаких сокращений в социальной сфере в бюджете на будущий год проводиться не будет, при этом он отметил, что в некоторых областях имеются некоторые сокращения в финансировании.

«Однако есть области, где услуги предоставляются по более низким ценам. В частности это сфера здравоохранения. Речь идет об операциях на сердце»,- пояснил Минасян.

Он также сообщил, что в предстоящем году увеличения пенсий не ожидается.

В заключении председатель постоянного совета по финансово-кредитным и бюджетным вопросам при парламенте Республики Армения отметил, что была предпринята попытка финансировать дефицит бюджета за счет внутренних источников.