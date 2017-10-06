Премьер Армении: в ближайшее время стоит ожидать нового витка в развитии отношений с Ираном

/АРКА/. Армения сегодня является хорошей площадкой по развитию отношений между странами Евразийского экономического союза и Ирана, сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян на открытии II Международного форума евразийского партнерства. "Армения может рассматриваться не только как сугубо внутриармянский рынок, а как площадка для развития отношений с нашей соседней страной Ираном. Как премьер-министр Армении, хочу обратить внимание наших коллег на те возможности, которые есть сегодня в Армении. Думаю, что на этой площадке можно будет обсуждать соответствующие проблемы, вызовы и перспективы", - сказал он. По словам Карапетяна, в ближайшее время стоит ожидать нового витка в развитии отношений с Ираном. "В ближайшее время мы завершаем работы по организации свободной экономической зоны на границе с Ираном и достигнем соглашения с иранской стороной о специальном режиме работы на границе", - сказал он. Карапетян отметил, что членство Армении в ЕАЭС уже дает свои плоды. "Мы наблюдаем большой рост товарооборота со всеми странами ЕАЭС, в том числе, с Россией. Поэтому я считаю что у нас тем для обсуждения очень много", - сказал премьер. Вместе этим он напомнил о том, что Армения имеет сегодня преференционный режим GSP и GSP+ для работы с европейскими странами и США, что является большим преимуществом для страны.