Поставки основного оборудования для модернизации турбинного блока Армянской АЭС будут начаты до конца года

/АРКА/. В рамках мероприятий по модернизации и продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС в пятницу на ААЭС состоялось пятое заседание совместной армяно-российской координационной комиссии, сообщает пресс-служба Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики. Сопредседателем с армянской стороны является глава Минэнерго Ашот Манукян, с российской - первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Росатом" Кирилл Комаров. Участники заседания заслушали отчет о реализации плановых превентивных ремонтных работ, обговорили предстоящие задачи. Были обсуждены также вопросы запланированных на 2018 год работ, в частности, план-график поставок для модернизации и замены оборудования. Было подчеркнуто, что в текущем году будут начаты поставки основного оборудования для модернизации турбинного (машинного) блока - турбогенератора и блочного трансформатора. Было отмечено, что для реализации программы будут восстановлены инфраструктуры при ААЭС. В частности, уже восстановлен железнодорожный участок Армавир-Аршалуйс. Запланировано восстановление ряда инфраструктур, на территории станции будут выполнены также работы по благоустройству. По расчетом российских специалистов, только в 2018 году для реализации работ на Армянскй АЭСорганизации-подрядчики привлекут более 600 человек. На заседании совместной координационной комиссии были обсуждены также вопросы, касающиеся подготовки кадров в сфере атомной энергетики. Программа продления срока эксплуатации Армянской АЭС осуществляется за счет кредитных средств в размере 270 миллионов долларов и гранта в 30 миллионов долларов, предоставленных в рамках соглашения, подписанного между правительствами РА и РФ.