Крупные банки собираются уезжать из Каталонии

Один из крупнейших каталонских банков Sabadell принял решение перенести штаб-квартиру из стремящегося к независимости от Испании региона - в испанский город Аликанте. Об этом кредитный институт сообщил вечером в четверг, 5 октября, после экстренного заседания своего правления. Руководство его конкурента Caixabank планирует провести совещание на эту же тему уже на следующий день, 6 октября, передает агентство Reuters. Со ссылкой на осведомленные источники агентство указывает, что, ориентируясь на ситуацию с Caixabank, власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Этот документ позволит банку сменить свой юридический адрес, не созывая собрания акционеров. Переезд кредитных учреждений может сильно ударить по финансовой отрасли Каталонии. Из-за конфликта вокруг проведения в Каталонии референдума о независимости кредитные агентства снижают рейтинги региона. Вечером 5 октября агентство Fitch сообщило, что намерено понизить кредитный рейтинг Каталонии в связи с "непредсказуемым развитием событий" и возможным нарушением финансовых потоков в автономное сообщество. Днем ранее на возможность снижения рейтинга Каталонии в ближайшие три месяца указало и другое рейтинговое агентство - Standard & Poor's. Оно поставило рейтинги Каталонии "B+/B" на пересмотр (CreditWatch) с "негативным прогнозом".