"Электрические сети Армении" получили кредит в 50 млн. евро от HSBC

/АРКА/. HSBC Банк Армения предоставил один из самых крупных кредитов в 50 млн. евро в течение своей деятельности энергетической компании ЗАО "Электрические сети Армении", сообщает пресс-служба банка.

Финансирование приурочено к 10-летию сотрудничеству HSBC Банка Армения и компании "Электрические сети Армении".

Сделка основана на взаимном доверии и приверженности партнеров по содействию стабильного функционирования и эффективного управления системой энергосетей Армении. Кредитные средства будут использованы для реструктуризации кредита предыдущего акционера компании.

"Эта сделка основана на долгосрочном сотрудничестве и доверии. Она свидетельствует о нашей последовательности, желании стимулировать инвестиции, направленные на развитие стабильного и надежного энергетического сектора Армении", - сказал главный исполнительный директор HSBC Банка Армении Пол Эдгар.

Согласно сообщению, сделка является частью более объемной инвестиционной схемы, направленной на обеспечение финансовой стабильности ЭСА в долгосрочной перспективе.

Как отметил генеральный директор ЭСА Карен Арутюнян, эта сделка окажет положительное влияние в вопросе финансового оздоровления компании. Также он отметил, что кредитные средства привлечены без госгарантии.

"Финансирование поможет ЭСА стать более надежной, стабильной и эффективной компанией",- сказал он.

ЗАО "Электрические сети Армении" - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению.

Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС.