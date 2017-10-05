Серж Саркисян принял участие в открытии цеха в Алекс-текстиль

Как сообщает пресс-служба президента, Серж Саркисян посетил сегодня один из флагманов легкой промышленности Армении Алекс-текстиль, где присутствовал на открытии цеха по пошиву одежды. Предприятие функционирует с марта 2017 года, было инвестировано 7 млн. евро, в результате на предприятии будет более 3000 рабочих мест. В новом цеху нашли работу 470 человек. Около 1 млн. евро инвестировал Самвел Карапетян, еще столько же – отец и сын Джиджиряны. В процессе - создание новой ткацкой фабрики в Арташате, где будет вложено около 25 млн. евро и намечено открытие 400 рабочих мест. В Арташате готовится к запуску и цех по выпуску полотенец и домашнего текстиля: 10 млн. евро инвестиций приведут к открытию 500 рабочих мест. Алекс-текстиль приобрел в городе Масис 50 тыс. кв.м построек и помещений, где будет открыта фабрика по выпуску хлопчатобумажных нитей.