/АРКА/. Армении в 2016 году удалось приватизировать лишь одно госпредприятие, сказал в четверг в ходе заседания парламента начальник управления по управлению госимущества Армении Арман Саакян, представляя отчет о выполняемости программы приватизации за 2016 год. По его словам, из выставленных на приватизацию в 2016 году 6-7 госпредприятий удалось приватизировать лишь один объект, а по остальным объектам процедуры приватизации не состоялись по различным причинам. "Поступления от приватизации за 2016 год составили 62,9 млн. драмов, из которых в бюджет было перечислено 61 млн. драмов, а 1 млн. – в общинный бюджет", - сказал Саакян. Он также отметил, что за отчетный период в процессе ликвидации находилось 11 предприятий, три из которых были признаны банкротами. В результате процедуры признания банкротства в госбюджет было перечислено 20,6 млн. драмов, которые были направлены в качестве погашения кредитного долга предприятий. В то же время Саакян отметил, что правительство проводит программу оптимизации структур, что позволит значительно сократить число арендуемых государством зданий.