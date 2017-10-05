С 5 октября в ереванской общине Кентрон начнет работать новый офис продаж и обслуживания Beeline по адресу Хоренаци 26.Офис будет открыт с 10:00 до 19:00 без перерывов, и будет обслуживать клиентов в связи со всеми услугами Beeline.«Наша главная задача – постоянно развиваться, а это предполагает как постоянное увеличение разновидностей и количества услуг, так и расширение сети офисов продаж и обслуживания. Каждый новый офис продаж и обслуживания делает наши простые и удобные услуги более доступными для наших клиентов. Благодаря появлению новых пунктов обслуживания, абоненты могут по возможности быстро обращаться к нашим специалистами по любым вопорсам», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«Несомненно, каждый наш абонент имеет право на быстрое и качественное обслуживание. Именно поэтому мы продолжаем открывать все новые офисы продаж и обслуживания в Ереване и марзах страны. Только в этом месяце мы открываем два новых офса продаж и обслуживания. Естественно, мы не станем этим ограничиваться, и будем все время идти навстречу нашим клиентам», - отметил коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.На данный момент на территории Армении действует 77 собственных и дилерских офисов продаж и обслуживания Beeline. Подробную информацию об их расположении и графике работы можно найти на сайте www.beeline.am.
В центре Еревана откроется новый офис продаж и обслуживания Beeline
- Бизнес - 05 Октября 2017, 14:36