В центре Еревана откроется новый офис продаж и обслуживания Beeline

С 5 октября в ереванской общине Кентрон начнет работать новый офис продаж и обслуживания Beeline по адресу Хоренаци 26.

Офис будет открыт с 10:00 до 19:00 без перерывов, и будет обслуживать клиентов в связи со всеми услугами Beeline.

«Наша главная задача – постоянно развиваться, а это предполагает как постоянное увеличение разновидностей и количества услуг, так и расширение сети офисов продаж и обслуживания. Каждый новый офис продаж и обслуживания делает наши простые и удобные услуги более доступными для наших клиентов. Благодаря появлению новых пунктов обслуживания, абоненты могут по возможности быстро обращаться к нашим специалистами по любым вопорсам», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Несомненно, каждый наш абонент имеет право на быстрое и качественное обслуживание. Именно поэтому мы продолжаем открывать все новые офисы продаж и обслуживания в Ереване и марзах страны. Только в этом месяце мы открываем два новых офса продаж и обслуживания. Естественно, мы не станем этим ограничиваться, и будем все время идти навстречу нашим клиентам», - отметил коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.