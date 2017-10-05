Неужели народ в Армении стал есть много мяса? Министр объяснил рост цен

Подорожание на рынке мясных продуктов Армении обусловлено ростом спроса. Об этом заявил сегодня на брифинге в парламенте министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян. На вопрос журналистов, «неужели народ в Армении стал есть больше мяса», министр ответил: «Спрос на рынке формирует цены. В любом случае стоимость обусловлена рыночными отношениями. А много ли или мало едят люди мясо – это уже другой вопрос». В ответ на вопрос, может ли повышение цен на мясо быть обусловлено ростом экспорта поголовья скота, И. Аракелян сказал: «Есть экспорт, который дополнительно составил поголовье крупного рогатого скота на 12 тысяч больше, и это не могло отразиться на ценах. Но это могло создать некую ситуацию, при которой цена на мясо могла возрасти, то есть продавец мог подумать – раз есть спрос, то могу завысить цену». На вопрос, не считает ли он спад в сфере сельского хозяйства результатом своей деятельности, И. Аракелян ответил, что оценки его работе должно дать общество.