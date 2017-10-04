Рост налоговых доходов госбюджета за 9 месяцев составил 9,4%

Комитет государственных доходов Армении инициировал реформы, касающиеся бизнес-сообщества, часть этих преобразований уже находится в процессе реализации. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель КГД Вардан Арутюнян, подводя итоги работы руководимой им структуры за 9 месяцев 2017 года. «В течение 9 месяцев деятельности зафиксирован продолжительный рост налоговых поступлений», – отметил Вардан Арутюнян, добавив, что за указанный период Комитет государственных доходов обеспечил налоговые доходы на сумму 860,5 млрд драмов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост доходов госбюджета составил свыше 74 млрд драмов или 9,4%. По словам Вардана Арутюняна, 640,7 млрд драмов были обеспечены со стороны налоговых, а 219,7 млрд – со стороны таможенных органов. «Примечательно, что рост поступлений был обеспечен благодаря повышению эффективности налогового администрирования, в условиях сокращения проверок», – указал Вардан Арутюнян. Начиная с сентября 2016 года, на 47.8% сократилось количество контрольных мероприятий, осуществляемых со стороны налоговых органов. Кроме того, по словам В.Арутюняна, КГД инициировал реформы, нацеленные на повышение инвестиционной привлекательности Армении и стимулирование экспорта, упрощение таможенных процедур, борьбу с теневым сектором экономики и расширение льгот для законопослушных налогоплательщиков. Вардан Арутюнян не исключает проведения новых структурных изменений в руководимой им структуре. «КГД, в соответствии с требованиями времени, продолжает внедрение информационных технологий, что приводит, в свою очередь, к эффективному управлению ресурсами. В результате не исключается, что завтра-послезавтра у нас вновь будут структурные изменения», – отметил Вардан Арутюнян. Представляя уже произведенные структурные изменения и их результаты, В.Арутюнян указал: упразднены налоговые инспекции, взамен созданы 3 управления, которые входят в число подразделений аппарата КГД. Кроме того, по его словам, запущен мониторинговый центр, внедрены системы электронного декларирования товаров и обработки квитанций на таможенный въезд, с помощью которых таможенное оформление осуществляется с применением современных информационных технологий. В.Арутюнян подчеркнул, что физические лица больше не будут вынуждены платить таможенным посредникам за представление деклараций на товар. «Внедрение новой системы управления рисками привело к существенному сокращению количества физических досмотров со стороны таможенных органов, а также повышению их эффективности», – указал глава КГД Армении, сообщает Panorama.am.