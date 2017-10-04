Проект ЕС помогает повысить энергоэффективность зданий в Вайке

Пять жилых зданий были отремонтированы в Вайке, Армения, чтобы повысить их энергоэффективность. Работы по реконструкции были проведены в рамках проекта "Доступ к возобновляемым и эффективным энергоресурсам в муниципалитетах Вайк и Спитак" (AREEM), финансируемого Европейским Союзом в рамках Программы "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты" (CoM-DeP). Проект предусматривает реализацию энергосберегающих и энергоэффективных мер в 45 многоэтажных жилых зданиях и общественных зданиях в городах Спитак и Вайк к 2018 году. Сюда входит замена крыш, дверей и окон, теплоизоляция чердаков, установка светодиодных светильников в подъездах и т. д. Прогресс и первые результаты проектов были показаны на фотовыставке 28 сентября. Граждане Вайка смогли увидеть фотографии отремонтированных зданий "до и после" и узнать больше о том, как быть более энергоэффективными и увеличить свои сбережения. Программа "Соглашение мэров – Демонстрационные проекты"(CoM-DeP) это программа Европейского союза в Восточных странах-соседях. Она оказывает поддержку небольшим городам, участвующим в инициативе "Соглашения мэров" в реализации проектов, определенных их Планами действий по устойчивому энергетическому развитию с грантами, а также технической помощью. Группа поддержки CoM-DeP выделяет гранты 19 отобранным проектам, а также предоставляет техническую, процедурную и коммуникационную поддержку.