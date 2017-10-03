Пассажиропоток через два аэропорта Армении за 9 месяцев 2017 года вырос на 24%

/АРКА/. Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 24%, составив 1 922 183 пассажира, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. За сентябрь пассажиропоток через два аэропорта Армении составил 255 010 человек, превысив аналогичный показатель прошлого года на 15,5%. При этом пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" в сентябре текущего года составил 245 364 человека, что на 11,2 % превышает показатель того же месяца прошлого года. А за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в аэропорту "Звартноц" зафиксирован рост пассажиропотока на 20,3%. Грузоперевозки через аэропорт "Звартноц" за первые девять месяцев 2017 года составили 17 183 тонн, что на 49,7% больше, чем за аналогичный показатель 2016 года. В сообщении отмечается также, что пассажиропоток через гюмрийский аэропорт "Ширак" в сентябре 2017 года составил 9646 человек. В январе-сентябре текущего года пассажиропоток через аэропорт "Ширак" составил 65 889 человека. Количество взлетов и посадок в аэропортах "Звартноц" и "Ширак" за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 21%.