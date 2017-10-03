Сроки внедрения обязательной накопительной системы в Армении пересматриваться не будут – Минфин

/АРКА/. Сроки внедрения обязательной накопительной системы в Армении пересматриваться не будут, сказал во вторник в ходе заседания парламента заместитель министра финансов Армении Карен Тамазян. Замминистра напомнил, что согласно действующему законодательству, после последних перенесенных сроков, полноценное внедрение обязательной накопительной системы предусмотрено с 1 июля 2018 года. "По закону с июля 2018 года все бенефициарии системы присоединяются к обязательной накопительной системе и правительство не планирует вносить изменения в данное положение", - сказал Тамазян. По его словам, закон должен быть реализован в предусмотренные сроки. Обязательная накопительная пенсионная система внедрена в Армении с 1 января 2014 года и действует для всех граждан, родившихся после 1 января 1974 года. Но после признания несоответствующими Конституции и недействительными ряда положений закона "О накопительных пенсиях", обязательный компонент действовал только для бюджетников. Для остальных граждан в законодательном порядке предусматривался возврат сделанных ранее пенсионных выплат. Парламент Армении 12 мая текущего года принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О накопительных пенсиях", предусматривающие отсрочку внедрения обязательного компонента до 1 июля 2018 года.