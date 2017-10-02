ЕС готов предоставить Армении кредитование бизнеса в нацвалюте

  • Lragir.am
  • Бизнес - 02 Октября 2017, 17:59
/АРКА/. ЕС готов предоставить Армении кредитование бизнеса в национальной валюте,  сказал в понедельник комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан в ходе брифинга с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

По его словам, ЕС готов продолжить серьезное содействие бизнесу в Армении. 

Он отметил, что в рамках саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе, будет представлена инициатива по предоставлению кредитов странам "Восточного партнерства", куда входит и Армения, в национальной валюте.

"Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, представители которого не могут привлекать средства в иностранной валюте. Поэтому они должны получить возможность привлечения кредитов в национальной валюте. Думаю, что это станет очередным важным результатом для развития бизнес-среды в Армении", - сказал Хан.    

Он также придал важность реализации программ для дальнейшего развития Армении.

"В наших интересах иметь сильную, стабильную и благополучную Армению на Южном Кавказе, что в дальнейшем поможет укреплению нашего "соседства", - сказал Хан.

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