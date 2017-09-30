Beeline запустил первый в Армении Cимкомат — терминал для продажи SIM-карт

Beeline объявил о запуске Симкоматов – собственных терминалов самообслуживания для продажи SIM-карт. Первыe в Армении симкоматы будут установлены в Ереване.

Симкомат Beeline был разработан в Армении совместно с компанией Esay Pay. Он позволяет приобретать SIM-карты с тарифным планом Смарт 1500 без помощи сотрудников компании, а также осуществлять платежи за услуги связи Beeline.

SIM-карты с этим тарифным планом в офисах продаж и обслуживания предоставляются за 1 600 драмов, однако посредством Симкоматов этот тарифный план продается за 1 000 драмов. Услуга доступна гражданам как Армении, так и других стран.

Симкоматы работают с любыми паспортами: уникальный алгоритм позволяет распознавать документы независимо от их формата и языка текста. Симкомат использует машинное обучение для системы идентификации и верификации лиц, проводит проверку документа, удостоверяющего личность на подлинность и сличение фотографии из паспорта.

«Развитие самообслуживания и digital-каналов не стоит на месте, и мы уже давно в поиске путей увеличения эффективности и сокращения затрат с помощью цифровых устройств. Благодаря Симкоматам абонент в режиме 24/7 может приобрести SIM-карту Beeline. При этом всю процедуру он проводит сам, что снимает с него зависимость от графика работы офисов продаж и обслуживания. На данный момент мы работаем над тем, чтобы с Симкомата можно было покупать SIM-карты и оплачивать услуги связи Beeline безналичным способом – тем самым пользователю не обязательно будет держать при себе наличные», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Принцип работы симкомата следующий: пользователь выбирает опцию «Приобрести SIM-карту», тип документа (паспорт или ID-карта), установливает документ в считывающее устройство. Симкомат фотографирует клиента с помощью встроенной камеры и сравнивает фото в паспорте/ID-карте с реальным фото клиента. Ознакомившись с абонентским договором, клиент ставит электронную подпись на специальном поле. Затем клиент выбирает форму оплаты и оплачивает стоимость SIM-карты, а аппарат выдает карточку, абонентский вариант договора и чек (при этом абонентский договор может быть отправлен на контактный email пользователя). Процесс оформления договора занимает в среднем около четырех минут.

Симкомат соответствует всем требованиям армянского законодательства и благодаря современной системе шифрования обеспечивает надежную защиту персональных данных абонента. Получить SIM-карту с помощью чужого паспорта невозможно, поскольку система, сравнив фотографии, выявит несоответствие и откажет в подключении.