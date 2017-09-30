В Армении начата эксплуатация первой гелиостанции мощностью 0.5 мВт

АРКА/. В курортном городе Цахкадхоре запущена гелиостанция "АревЭк" мощностью 0.5 мегаватт ЗАО "Энерго Инвест Холдинг", которое входит в группу компаний "Ташир". "Эта станция сооружена в этом году. Она первая среди станций мощностью 0.5 мВт, занимает площадь в 1 га и её строительство было завершено в рекордно короткие сроки. При строительстве этой станции применялись новейшие европейские технологии, которые обеспечивают высокий КПД. В действительности она является образцово-показательной для всех компаний, которые будут в будущем строить подобные объекты", - сказал замминистра по энергетике и природным ресурсам Айк Арутюнян. Также замминистра обратил внимание на всепогодность станции. "Многие задают вопрос относительно деятельности солнечных станций в облачную и дождливую погоду. Даже в таких случаях станция способна вырабатывать 40% своей мощности. Также конструкции построены с запасом и готовы к различным климатическим условиям", - сказал Арутюнян. По его словам, строительство этой гелиостанции обошлось приблизительно в $500 тысяч. Относительно строительства других солнечных электростанций Арутюнян сообщил, что ведутся работы по строительству ещё 10 лицензированных объектов. "Мы контролируем все эти проекты. Будет построена ещё одна станция мощностью 0.5 мВт и девять станций по 1 мВт. Суммарная их мощность составит порядка 10 мВт. Кроме того, у нас проводится тендер на строительство большой станции мощностью 55 мВт, что в 120 раз больше этой станции", - сказал он. Присутствовавшая на встрече с журналистами директор по юридическим вопросам "Энерго Инвест Холдинг" Лиана Лобасян сообщила, что компания построила данный объект исключительно на свои средства. "В первую очередь, это пилотный проект, который позволяет нам понять все тонкости работы данной сферы, ознакомиться со всем процессом, начиная от проектирования проекта до его запуска и начала получения прибыли, увидеть разницу между планируемым и реальным количеством вырабатываемой энергии. Специально для этого была выбрана максимально освещенная территория, которая не годится ни для ведения сельского хозяйства, ни для скотоводства или любой другой деятельности", - сказала она. Также журналистом было сообщено, что станция способна вырабатывать более 700 тыс. кВт/ч электроэнергии в год. Вместе с этим Лобасян отказалась говорить о себестоимости производимой энергии, сказав, что она определится лишь в процессе эксплуатации.