Авиарейсы Ереван-Эрбиль продолжают выполняться

Радио Азатутюн Несмотря на напряженную ситуацию, сложившуюся вокруг Иракского Курдистана после референдума о независимости, Армения не прекратила авиарейсы в столицу Курдистана Эрбиль. Вчера самолет авиакомпании «Армения» отправился из Еревана в столицу Иракского Курдистана. Отметим, что официальный Багдад предупредил, что если до пятницы аэропорты Эрбиля и Сулеймании не перейдут под контроль центральных властей, Багдад закроет воздушное пространство Иракского Курдистана. Ряд стран региона: Турция, Иран и Ливан уже заявили, что последуют решению Багдада и прекратят авиасообщение с Курдистаном. Между тем, как сообщил в беседе с Радио Азатутюн заместитель директора авиакомпании «Армения», с июня этого года один раз в неделю осуществляющей рейсы из Еревана в Эрбиль, Геворк Хачатрян, в их расписание в данный момент никаких изменений не внесено. Примечательно, что рейсы из Еревана в Эрбиль обычно выполняются по субботам, однако, как отметил замдиректора авиакомпании «Армения», заказчик последнего рейса изъявил желание осуществить рейс на один день раньше, то есть сегодня. По словам Хачатряна, они не осуществляют регулярные рейсы в Эрбиль, просто на условиях аренды предоставляют самолет компании одной иракской компании. «Мы не получили никаких заявлений, и на данный момент никаких изменений в расписании авиарейсов нет, то есть, все идет согласно плану. В 13:30 рейс был осуществлен», - сказал Геворк Хачатрян. Пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян сообщила Радио Азатутюн, что пока нет окончательного решения о закрытии воздушной границы Иракского Курдистана, рейсы из Еревана в Эрбиль будут осуществляться. «Если воздушная граница будет закрыта, естественно, будет принято решение о том, продолжать полеты или нет. Если появится новая информация, мы сообщим. В любом случае, авиакомпания также сама должна принять решение. На данный момент [рейсы] продолжаются», - сказала Сатеник Ованнисян. Авиакомпания «Армения» осуществляет рейсы Ереван-Эрбиль с июня этого года. Как отметил заместитель директора компании, последние несколько месяцев показали, что спрос на рейсы в Ирак есть, этим направлением пользуются граждане Ирака, а также «наши соотечественники». Касаясь ситуации, сложившейся вокруг Иракского Курдистана, ирановед Вардан Восканян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что власти Эрбиля не ожидали столь жестких шагов со стороны Багдада, а они нацелены на полную блокаду региона Курдистана. По его мнению, применяемые санкции будут касаться как авиарейсов, так и банковской системы. Восканян не исключил, что Багдад также прибегнет к военным действиям, однако это пока не означает начала войны. Дело в том, что парламент Ирака уполномочил власти страны ввести армейские подразделения в провинцию Киркур, которая считается спорной территорией и имеет очень важное значение для Курдистана, поскольку там находится значительная часть нефтяных запасов Ирака. «По сути, мы имеем дело с беспрецедентной эскалацией ситуации. Эскалацим, путем решения которой могут стать переговоры с Багдадом, однако с одним важным предусловием: пока власти Багдада вообще отказываются вести переговоры по вопросу независимости. Иными словами, если Эрбиль хочет начать переговоры с центральными властями Ирака, то должен отказаться даже от слова «независимость», что сделать будет крайне сложно. Самым плохим сценарием станет военное столкновение между Багдадом и Эрбилем. Это не исключено, поскольку и курдская сторона выступает с жестких позиций, особенно в связи с вводом иракских войск и добровольческих сил в Киркук. Это станет наихудшим сценарием, и я думаю, что стороны должны по возможности избегать подобного развития событий», - сказал Восканян. Радио Азатутюн сегодня удалось связаться также с единственным депутатом-армянином парламента Иракского Курдистана Ервандом Аминяном. Последний в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметил, что ситуация в их регионе пока стабильная, единственная проблема в том, что уже сегодня вечером, с 18:00, прекратятся международные авиарейсы. Аминян бежден, что это ограничение продлится, по всей вероятности, от двух до трех дней, и стороны смогут путем переговоров урегулировать проблему.