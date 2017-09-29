Программы ЕС поддерживают фестиваль урожая в Армении

В сентябре более 120 групп кооперативов и фермеров недавно представили свою продукцию на четвертом фестивале урожая "Сельская жизнь и традиции", который был организован в Английском парке в Ереване. Фестиваль служит уникальной платформой для встречи заинтересованных сторон в сельскохозяйственной сфере с потенциальными донорами, поиска новых рынков, обмена опытом и участия в новом сотрудничестве. Фермеры из стран, включая Армению и Грузию, демонстрировали продукты, в том числе сыр, гречку, брокколи, органическую спаржу, ягоды и чай. "Этот фестиваль является еще одним доказательством того, что сельские общины в Армении богаты традициями", - сказал глава Представительства ЕС в Армении, посол Петр Свитальский. "Мы хотим помочь армянским фермерам обеспечить европейский рынок вкусными абрикосами, гранатами и другими деликатесами". Мероприятие было поддержано в рамках проекта Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD) и Инициативы поддержки органического сельского хозяйства (OASI). Оно состоялось в рамках "органического месяца", инициативы ЕС, объявленной в сентябре.