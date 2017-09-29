Самвел Алексарян поставляет говядину в Иракский Курдистан? – Грапарак

Газета Грапарак со ссылкой на свои источники сообщает, что нынешнее и анонсируемое подорожание говядины в Армении обусловлено не засухой и отсутствием кормов, а экспортом говядины в Иракский Курдистан компанией мега-магната, депутата Самвела Алексаняна. О связях Алексаняна с Курдистаном известно давно, тем более, большинство курдов в Армении проживает в селах родного для Алексаняна Апарана. Он несколько раз в году посещает Курдистан, где продавал водку. Видимо, этот бизнес стал нежелательным, и Лиминдрович перешел к говядине, говорится в публикации.