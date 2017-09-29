/АРКА/. Журнал Forbes опубликовал в четверг список "200 крупнейших частных компаний России 2017 года". В список также вошли компании пяти российских бизнесменов армянского происхождения. На втором месте списка оказалась розничная сеть "Магнит", принадлежащая Сергею Галицкому. Выручка компании за 2016 год составила 1 триллион 75 миллиардов рублей. Группа компаний "Ташир" российского олигарха Самвела Карапетяна заняла 34-е место с годовой выручкой 195 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 29.9 миллиардов рублей. 52-е место списка заняла компания "Росгосстрах" бизнесмена Даниила Хачатурова, годовая выручка компании составила 140 миллиардов рублей. Страховая компания "Группа РЕСО", принадлежащая братьям Сергею и Николаю Саркисовым, заняла 92-е место. В 2016 году компания зафиксировала выручку 87 миллиардов 4 миллиона рублей. В список также вошла компания "Авилон" Камо Авагумяна, компания с годовой выручкой в 51 миллиард рублей оказалась на 159-м месте.