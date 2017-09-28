Роста зарплат и пенсий проектом госбюджета Армении на 2018 год не предусмотрено – министр

АРКА/. Роста зарплат и пенсий проектом госбюджета Армении на 2018 год не предусмотрено, сказал в четверг журналистам министр финансов Армении Вардан Арамян. Министр отметил, что проектом госбюджета на 2018 год, как и в предыдущие два года, не планируется увеличение социальных расходов. "Мы должны стабилизировать наши экономические возможности и потенциал, в связи с чем не берем на себя новые социальные обязательства, которые могут стать новым бременем для государства", - сказал Арамян. В частности, он пояснил, что если не удастся обеспечить 4-5% рост ВВП, то новые социальные обязательства будет необходимо покрывать уже за счет привлечения кредитов. "Это будет нечестно по отношению к населению – привлекать кредиты для выдачи повышенных пенсий и зарплат", - сказал Арамян. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект госбюджета на 2018 год. Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд. драмов, расходов - 1 трлн. 464,2 млрд. драмов. Дефицит предусмотрен в размере 2,7% от ВВП. ($1 – 478,03 драма).