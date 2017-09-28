С Конфедерацией индийской промышленности подписан меморандум о взаимопонимании

/АРКА/. Директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян и председатель компании "Прайм Медиа Групп" и участник делегации Конфедерации индийских промышленников Аниш Ганди подписали меморандум о взаимопонимании на армяно-индийском бизнес-форуме в четверг. "Для нас ценны все возможные проекты и возможности, которые будут созданы сегодня. Фонд развития Армении, как и присутствующие на этом форуме представители компаний, ищет реальные бизнес-возможности и контакты. Мы верим, что сотрудничество Армении и Индии может быть продуктивным и давать различные преимущества для обеих сторон при деятельности на других рынках", - сказал Авак Авакян. Ганди указал на основные сферы сотрудничества Армении и Индии. "Энергетика, текстильная промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм – это наши основные сферы сотрудничества. Индийские компании проявляют заинтересованность в инвестировании в высокотехнологичные платформы, информационные технологии и солнечную энергетику Армении", - сказал он. Присутствовавший на подписании меморандума посол Индии в Армении Йогешвар Сангван отметил, что подобные бизнес-форумы ускоряют развитие экономического сотрудничества между Арменией и Индией. "Во время визита вице-президента Мохаммада Хамида была проведена встреча с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, где акцент был поставлен на сотрудничество в сфере обработки драгоценных камней, производство часов и сельское хозяйство. Вместе с тем хочу сказать, что Индия открыта для сотрудничества с Арменией во всех возможных сферах", - сказал посол.