Турция будет сотрудничать в вопросах экспорта нефти только с Багдадом - премьер Ирака

Турция проинформировала Ирак о том, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в четверг. Во время телефонного разговора с аль-Абади его турецкий коллега Бинали Йылдырым “заверил, что его страна поддержит любые решения” иракского правительства после проведения референдума о независимости в полуавтономном Курдистане. Речь, в том числе, идёт об “осуществлении (операций) по экспорту нефти только с правительством Ирака”, говорится в сообщении. Дальнейших деталей пресс-служба не предоставила. Что Анкара собирается делать с текущим транзитом сырья из Курдистана, также пока неясно. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о возможной остановке экспорта нефти из Курдистана через Турцию.