Трамп пообещал провести масштабное сокращение налогов

Глава Белого дома представил план налоговой реформы Президент США Дональд Трамп в среду выступил с призывом снизить налоги для компаний и богатых граждан в рамках нового налогового плана, который, скорее всего, не будет содержать большого количества деталей относительно того, как планируется компенсировать сокращения, не увеличивая федеральный дефицит. План, составленный по результатам длительных переговоров между помощниками Трампа и ведущими республиканцами в Конгрессе, представлен в ходе мероприятия в Индианаполисе. План предусматривает 20-процентное сокращение налога на доходы корпораций, 25-процентную налоговую ставку для компаний, использующих сквозное налогообложение, и снижение с 39,6 до 35 процентов ставки для граждан с высоким уровнем дохода. Трамп заявил, что сегодня США теряют ежегодно миллиарды долларов и что налоговая реформа призвана упростить систему налоговых деклараций и дать толчок развитию бизнеса и поддержать средний класс. «План необходимо оценивать комплексно. Он удваивает стандартный вычет, и таким образом, даже для людей с самыми низкими доходами налог будет снижен», – накануне отметил республиканец Джим Реначчи, входящий в состав бюджетного комитета Палаты представителей, который занимается налоговым законодательством. Республиканцы будут говорить, что сокращения налогов, информация о которых в последние дни просочилась в СМИ, будут компенсироваться за счет новых доходов, повысившихся благодаря устранению лазеек в налоговом законодательстве, хотя, как ожидается, в плане будет перечислено мало таких пунктов. Вероятно, республиканцы также будут настаивать на том, что предложенные Трампом сокращения налогов, если их одобрит Конгресс, будут стимулировать экономический рост страны. Противники плана, очевидно, будут оспаривать это утверждение. На фоне медленного, но стабильного роста американской экономики налоговый план Трампа пользуется умеренной поддержкой в Конгрессе, даже среди республиканцев, выступающих за жесткую фискальную политику и еще недавно решительно возражавших против любых предложений, которые могут увеличить дефицит. Проведение налоговой реформы в 2017 году стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа и его союзников-республиканцев, и теперь этот вопрос стоит для них особенно остро в свете провала попыток отменить Obamacare. Трамп призвал законодателей как можно скорее одобрить его налоговый план, хотя, по мнению критиков, он не является полноценной налоговой реформой, которая была обещана во время предвыборной кампании. Президент сделал прогноз, что многие демократы в Конгрессе проголосуют за его налоговую реформу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что богатые американцы не будут пользоваться выгодой от его налогового плана и что он не будет торговаться с республиканцами по предложенному ими 20-ти процентному снижению корпоративного налога. Этот план – уже не первый документ, в котором республиканцы излагают свои задачи в сфере налоговой политики, однако пока они так и не ответили на сложные вопросы, препятствовавшие попыткам прошлых администраций реформировать налоговый кодекс, не подвергавшийся реформе с 1986 года. Выступая в Индианаполисе, Трамп также заявил, что Конгресс должен провести голосование по реформе здравоохранения до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре следующего года.