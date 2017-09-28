Алан Дункан: Великобритания намерена увеличить торговлю с Арменией и развить бизнес

Великобритания намерена увеличить объемы торговли с Арменией. Об этом заявил сегодня Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Алан Дункан на совместной с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном пресс-конференции в Ереване. «Существует несколько подходов, точек зрения. Прежде всего, мы хотим работать с властями Армении, чтобы республика стала более привлекательной для торговли. Только при хорошей бизнес-среде, с благоприятным бизнес-климатом можно привлечь инвесторов. В настоящее время предпринимаются эффективные шаги, в частности, начат процесс присоединения Армении к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (EITI). Ожидается присоединение к данной инициативе уже в следующем году, чтобы показать миру, что Армения зафиксировала весьма высокий показатель в горнодобывающей промышленности. Именно в таком случае иностранные инвесторы принимают решение выйти на тот или иной рынок», – отметил он. Алан Дункан подчеркнул, что и в других сферах также они хотели бы найти направления, пути ведения бизнеса. «Для этого мы назначили торгового представителя, который придет и на месте изучит различные отрасли», – сказал он. Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки зачитал также пожелания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. «На данный момент, когда ведутся переговоры по выходу Великобритании из ЕС, я бы хотела сделать важное заявление. Мы выходим из ЕС, но мы не покидаем Европу и мир. Мы продолжим исполнять полноценную роль на международной арене посредством таких организаций, как ООН, НАТО, ОБСЕ, и проявим особый интерес в области защиты, безопасности и торговли в данном регионе», – говорилось в сообщении премьера.