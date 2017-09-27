Армения начала экспортировать больше электроэнергии

Экспорт электроэнергии из Армении за первые восемь месяцев текущего года вырос на 9,9%. В целом осуществлены поставки около 955 миллионов кВт/ч электроэнергии против 868 миллионов кВт/ч за минувший год.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, основная часть экспорта приходится на иранский рынок. Восстановлены также поставки в Грузию. Вместо нулевых поставок прошлого года в текущем году на грузинский рынок экспортировано более 116 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Отметим, что за 8 месяцев 2017-го на иранский рынок поставлено 805 миллионов кВт/ч электроэнергии.