Армения рекордно улучшила позицию в рейтинге Всемирной конкурентоспособности

/АРКА/. Армения улучшила свою позицию в рейтинге Всемирной конкурентоспособности на шесть пунктов, заняв 73-е место среди 137-ми стран, что является наилучшим показателем за все время исследований. Об этом сказал в среду член Совета исследовательского центра "Экономика и ценности" Севак Ованнисян, представляя данные Глобального отчета конкурентоспособности за 2017-2018 гг. "Мы наблюдаем положительную динамику в изменении индекса уже на протяжении четырех лет. Значительные изменения наблюдаются в последние два года, что позволяет говорить о том, что созданы благоприятные предпосылки для обеспечения экономического роста в среднесрочной перспективе", - сказал он. Также, согласно исследованию, по основным показателям Армения не отстает, а по некоторым - даже опережает страны Евразийского региона (куда, в основном, были включены страны постсоветского пространства), уступая лишь по размеру рынка (однако исследователи не включили в данный регион Украину и прибалтийские страны). Ованнисян отметил, что наибольший эффект оказали правительственные реформы, направленные на повышение эффективности работы, прозрачность и повышение доверия. По его словам, в качестве негативного фактора отмечен высокий уровень дефляции. "Уровень дефляции в Армении в 2016 году составил 1.4%. Со стороны исследователей в качестве нормы принята инфляция в промежутке 0.5-3%", - сказал он. Отметим, что из стран постсоветского пространства Азербайджан в докладе занимает 35-е место, Россия – 38-е, Казахстан – 57-е, Грузия – 67-е, Таджикистан – 79-е, Украина – 81-е, Молдова – 89-е, а Кыгрызстан – 102-е.