Беларусь получила многомиллионный российский кредит

Беларусь в полном объеме получила от России кредит в объеме 700 миллионов долларов США в эквиваленте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 15 сентября, на сайте министерства финансов Беларуси. "В развитие договоренностей о предоставлении Республике Беларусь в 2017 году государственного финансового кредита РФ, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России, подписано Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов США в эквиваленте. 15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", - говорится в документе. Новый российский кредит предоставлен Беларуси для погашения и обслуживания государственного долга Беларуси перед Россией. Деньги Минск будет получать ежегодно двумя траншами - 15 апреля и 15 октября, начиная с 2018 года. По условиям соглашения, белорусская сторона получит кредит в российских рублях, но учет задолженности будет вестись в долларах США.