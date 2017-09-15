Биткоин стоил $5000, а сейчас $3000. Зачем Китай валит криптовалюты? republic.ru

Курсы криптовалют рухнули на фоне новостей из Китая. Биткоин за последние сутки потерял 17% стоимости и сейчас торгуется по $2970. Курс Ethereum упал на 19% до $199, а третья по капитализации валюта Ripple подешевела на 16% и стоит $0,15. Общая капитализация рынка за сутки уменьшилась на 27% до $99 млрд. Причиной падения курса стали новости из Китая: еще в начале недели источники the Wall Street Journal сообщили, что регулятор хочет приостановить работу криптовалютных бирж. Одна из крупнейших китайских площадок BTCC накануне объявила о том, что торги прекратятся в конце сентября. Ранее о закрытии сообщала другая китайская биржа ViaBTC. О возобновлении работы биржи пока не сообщили, однако основатель одного из крупнейших производителей майнингового оборудования Bitmain Джихан Ву написал в своем твиттере, что биржи могут открыться после получения лицензии. Кроме того, на этой неделе на криптовалюты влияли заявления главы JP Morgan Джейми Даймона. Он назвал биткоин мошенничеством и усомнился в том, что власти разных стран позволят криптовалютам существовать без государственного контроля. «Биткоин плохо кончит. В конечном итоге эта афера лопнет. Биткоин хуже, чем луковицы тюльпанов. Если бы трейдеры JPMorgan начали торговать биткоином, я бы уволил их в ту же секунду». После выступления Даймона в среду 13 сентября биткоин подешевел на 6% до $3,9 тысяч. Всего же с начала недели курс криптовалюты рухнул с $4,2 до $3 тысяч. Пиковых значений курс биткоина достиг 3 сентября, когда цена впервые поднялась до $5000. На следующий день власти Китая запретили местным компаниям проводить ICO, то есть привлекать средства в криптовалюте. Биткоин отреагировал сильным падением – на следующий день курс снизился до $4,5 тысяч. Позже выяснилось, что этот запрет временный, и будет снят после того как китайские власти разработают правила проведения ICO. Republic поговорил с экспертами о том, что происходит. https://republic.ru/posts/86408
Биткоин стоил $5000, а сейчас $3000. Зачем Китай валит криптовалюты? republic.ru
- Бизнес - 15 Сентября 2017, 16:36