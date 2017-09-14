Операционная прибыль «Юнибанка» до отчисления в резервы увеличилась в 1,5 раза

По итогам семи месяцев 2017 года операционная прибыль «Юнибанка» до отчисления в резервы продемонстрировала опережающий рост и достигла 3.4 млрд драмов РА, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года более чем в 1,5 раза. Рекордный рост был достигнут за счет повышения эффективности и улучшения финансовых результатов во всех сегментах бизнеса. Согласно отчетности по МСФО, чистый процентный доход «Юнибанка», в результате укрепления позиций в сегментах розничного кредитования и МСБ, вырос почти на 10%. Значительный рост показали чистые непроцентные доходы банка, увеличившиеся на 110%.«Увеличение процентных и непроцентных доходов банка преимущественно обусловлено ростом объёма кредитования, правильно диверсифицированным портфелем по бизнес направлениям и клиентским сегментам, а также повышением операционной эффективности и улучшением коэффициентов рентабельности. Мы продолжим направлять усилия на улучшение качества активовбанка, совершенствование процедуры оценки кредитоспособности заемщиков и оптимизацию системы управления рисками, - отметила финансовый директор, член Правления «Юнибанка» Гоар Григорян. - Интенсивный рост прибыли результат реализации нашего Стратегического плана до 2020 года, в рамках которой мы хотим добиться роста розничного кредитования на 44% и корпоративного кредитования на 37%».Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в 2017 году утвердило рейтинг «Юнибанка» на уровне B2; прогноз – стабильный.