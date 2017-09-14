Азербайджан подписал новый контракт с ВР: доля SOCAR – 25%

В Баку состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает АзерТАдж. Соглашение предусматривает продление соглашения PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года. По словам Ильхама Алиева, новый контракт будет подписан по более приемлемым для Азербайджана условиям. «В частности, доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65%). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено $3,6 млрд в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%», - сказал он.