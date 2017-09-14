Армянским фермерам простят долги

Фермерам Армении простят долги за удобрения и семена – но только один раз, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. С 2012 года фермерам выделяются удобрения, семена и дизельное топливо по льготным ценам. Но не все добросовестно оплачивают заказ. За 2012 – 2016 гг. набралось множество долгов, хотя за 2017 год их нет. «В мае мы поручили Министерству территориального управления и развития составить список по сёлам – кто и сколько задолжал. Снова поручаю губернаторам областей в месячный срок составить списки должников и представить в Министерство территориального управления и развития. После этого Министерство сельского хозяйства в недельный срок подведёт итоги и представит предложения, как списать долги. Но сделаем мы это только один раз, а дальше будем следить за выплатами очень строго», - отметил премьер-министр.