Beeline запустил платформу http://domains.beeline.am, на которой можно выбрать онлайн и сразу же зарегистрировать разные доменные имена более чем в 400 зонах. На платформе доступны домены верхнего (TLD) и второго уровня (SLD). Для резидентов и не резидентов действует специальная цена на домены .am и .հայ - всего 8900 драмов за один год регистрации. Пока что пользователи могут оплачивать регистрацию в режиме онлайн с помощью банковской карты, а также через платежные системы Paypal и Alipay. Со временем способов оплаты станет больше. «Не секрет, что в Армении стабильно развиваются интернет-технологии и, конечно же, это способствует переходу бизнеса в интернет пространство. А первый шаг для того, чтобы заявить о себе в интернете, – регистрация доменного имени. Отношение числа владельцев доменных имен к общему количеству интернет-пользователей в Армении в процентном соотношении очень невысоко, следовательно, потенциал роста этого сегмента крайне высок. Для наших клиентов мы разработали специальное предложение армянских доменных имен .ам и .հայ. Мы уверены, что это положительно повлияет на продвижение локальных проектов, а также на использование и развитие армянского языка в интернете», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Проект осуществляется совместно с известным брендом на рынке доменного бизнеса Regnest.com. Дополнительную информацию можно получить на сайте http://domains.beeline.am, или оставить вопрос в разделе «Обратная Связь» на том же сайте.
Beeline Armenia запустил платформу Domains.beeline.am для регистрации доменных имен
- Бизнес - 14 Сентября 2017, 14:23