Правительство отчиталось об инвестициях

Уровень выполнения инвестиционных программ за 8 месяцев 2017 года составил порядка 376 млн. долларов. Об этом говорится в отчете о деятельности Правительства Армении за период с 1 сентября 2016 года по 30 августа 2017-го. Согласно отчету, в первом полугодии 2017 года объем притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики составил около 1,024 долларов, в том числе прямые инвестиции – 328 млн. долларов (в сравнении с тем же периодом 2016 года наблюдается увеличение соответственно на 36,6% и 26,3%). Отметим, что для 2017 года Правительство наметило инвестиционные программы на сумму в 834 млн. долларов, а исполняемость за отчетный период составила 45%. По инициативе Правительства создано ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри», основан «Клуб инвесторов Армении», на средства которого уже стартовали 2 программы на сумму в 250 млн. долларов.