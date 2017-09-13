Премьер о выходе из ЕАЭС

На данный момент Армения не думает о выходе из ЕАЭС, сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе правительственного часа в парламенте. Депутат от фракции Елк Мане Тандилян попросила оценить риски и потери Армении от ввступления в ЕАЭС. Есть ли у правительства сценарий по выходу из ЕАЭС при экономических рисках, или мы будем ждать, когда союз умрет своей смертью, спросила депутат. Премьер сказал, что готов предоставить цифры и подсчеты. «Почему ЕАЭС хорош? Посмотрите на макроэкономические показатели. Можно проанализировать, что было бы без ЕАЭС, но я не вижу других рынков, которые мы потеряли, вступив в ЕАЭС», сказал он. Премьер Карапетян напомнил, что Армения – член клуба пяти стран, которые договорились сотрудничать по общим правилам. «Я не знаю рынков, к которым мы менее внимательны, исходя из нашего нынешнего потенциала. Когда будут представлены экономические показатели, вы увидите, что темпы роста экспорта в страны ЕАЭС ниже, чем в страны ЕС», сказал он. Премьер сказал, что Армения наращивает сотрудничество и с другими странами, например, Ираном и Туркменистаном. По сути, вы не считаете потерей 500-миллионный европейский рынок и миритесь с той мыслью, признавая, что наши товары неконкурентны на этом рынке, заметила Мане Тандилян. Но если экспорт в ЕС растет быстрее, чем в ЕАЭС, означает ли это, что мы потеряли европейский рынок, спросил в ответ премьер. «У нас прирост экспорта в Европу на 31%. Разве кто-то сказал, что прирост должен быть в 45%? У нас растет экспорт и на иранский рынок», парировал Карен Карапетян.