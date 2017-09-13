Монополии в Армении стали препятствием для притока иностранных инвестиций

/АРКА/. В армянской экономике преобладают олигархия и монополия, из-за чего невозможны конкуренции и приток инвестиций в страну, сказал экс-председатель Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян.Баграт Асатрян отметил, что статистические данные об инвестициях ужасающие. В частности, по данным Министерства экономического развития и инвестиций, за первое полугодие отрицательный показатель чистых потоков совокупных иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Армении составил $51,2 млн., причем прямые инвестиции - $35,6 млн. При этом он отметил, что в структуре инвестиций Армении сейчас преобладают в основном вложения из оффшорных стран. По данным статистики, самый значительный объем совокупных и прямых иностранных инвестиций, поступивших в Армению по итогам первого полугодия 2017 года, пришелся на остров Джерси - $65,3 млн. "Армения не обладает благоприятным инвестиционным климатом. Экономика Армении достигла такого состояния, что не нуждается в деньгах. В Армении нет сфер экономики, куда можно было бы осуществить инвестиции. Страна закрыта. В армянской экономике преобладают монополии, связанные с властью, которые просто не подпустят к себе конкурентов", - сказал он.Также Асатрян отметил, что банковская система Армении обладает огромными ресурсами для инвестиций, однако спроса в нашей экономике на эти деньги нет. В целом, по словам Асатряна, экономика Армении находится в политической ловушке. Экономист считает, что отсутствие конкуренции в политике не позволяет осуществлять системные реформы и развивать экономику.