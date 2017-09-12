Импортированное в Армению сырье и оборудование будут освобождены от НДС

/АРКА/. Комитет по госдоходам Армении представил на рассмотрение парламента страны решение об освобождении от НДС на таможенной границе импортированного в Армению сырья производственного значения и оборудования, сообщает пресс-служба комитета. "С вступлением в силу данного законопроекта инвестиционная привлекательность страны существенно улучшится, и будут созданы предпосылки для обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе, что является одним из приоритетов стратегической программы", - заявил заместитель председателя комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян. Вместо НДС государство получит средства от взимания расчетного налога в период реализации продукции. Решение вступит в силу с 1-го января 2018-го года. В нем предусмотрен пункт для тех производителей, которые получили льготу на отсрочку по уплате НДС на три года в рамках инвестиционной программы правительства. "Компании, импортирующие соответствующее оборудование, также будут освобождены от НДС", - отметил Мируманян. Комитет по госдоходам Армении также представил на обсуждение парламента Армении законопроект, согласно которому государство вернет компаниям сумму НДС, полученную от сделок с поставщиками, после шести месяцев деятельности в стране.