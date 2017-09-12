Налбандян принял делегацию США по вопросам внешней торговли

Министр иностранных дел Армении Эдвард Надбандян принял 11 сентября высокопоставленную делегацию США по вопросам внешней торговли во главе с заместителем министра торговой политики и экономических вопросов Эдом Грессером. Министр Налбандян с удовлетворением отметил, что за два месяца это второй визит делегации в Армению. Собеседники обменялись мнениями по поводу двусторонней торговли, возможностей Армении от режима GSP и условий пользования им. Были обсуждены вопросы, связанные со вторым заседанием армяно-американского совета по торговле и инвестициям и направлениями дальнейшего развития отношений. В этой связи министр Налбандян выразил удовлетворение сотрудничеством в сфере высоких технологий, отметив, что оно занимает существенную нишу в двусторонней торговле. Собеседники обратились также к сотрудничеству в сфере инфраструктур и энергетики, отметив важность расширения договорно-правовой базы.