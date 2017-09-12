Между Арменией и Ираном заработает упрощённый таможенный коридор

Соглашение 12 сентября 92 голосами «за» ратифицировало Национальное Собрание Армении По соглашению, если груз осматривается на одной стороне границы, то не будет повторно и столь внимательно осматриваться на другой. Иными словами, таможни двух стран будут доверять заверенным таможенным декларациям своих коллег. Напомним, что Правительство Армении одобрило соглашение 13 июля, а парламент Ирана – 19-го.