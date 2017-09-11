Выход Армении из ЕАЭС - не внешнеполитический приоритет

В настоящее время выход Армении из Евразийского экономического союза не в числе наших внешнеполитических приоритетов. Об этом в беседе с журналистами 11 сентября заявил вице-председатель правящей Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян. Касаясь инициативы Елк по выходу Армении из ЕАЭС, Ашотян отметил: «Мы еще не получили текст проекта. Думаю, правильнее будет работать с документом на руках. В целом, эта инициатива не соответствует внешнеполитическим и внешнеэкономическим интересам Армении».