Таможенный коридор Армении с Ираном позволит намного ускорить проезд машин. Об этом заявил в парламенте Армении 11 сентября замначальника Комитета госдоходов при Правительстве Вахтанг Мирумян. По предложенному к ратификации соглашению, если груз осматривается на одной стороне границы, то не будет повторно и также внимательно осматриваться на другой. Иными словами, таможни двух стран будут доверять заверенным таможенным декларациям своих коллег. Напомним, что Правительство Армении одобрило соглашение 13 июля, а парламент Ирана – 19-го. Остаётся одобрение парламента Армении. Все мега-проекты с Ираном, о которых объявляли власти Армении, канули в никуда. Об этом заявил в парламенте Армении 11 сентября глава фракции блока «Выход» Никол Пашинян. По его словам, 10 лет трубили о железной дороге Иран – Армения, но здесь ничего сделано не было. Заглохли разговоры и о совместном производстве нефтепродуктов. Дальше, в 2012 году, при участии Сержа Саргсяна в пограничном с Ираном городе Мегри, на реке Аракс, заложили фундамент Мегринской ГЭС на реке Аракс. От станции по-прежнему остаётся одна лишь капсула в бетоне. Обсуждался и вопрос транзита иранского газа, но нормативная база Евразийского союза не даёт практически никакой возможности для этого. «У Ирана крупнейшие в мире запасы газа, а мы даже не определились, как можем с ним сотрудничать. Теперь же власти Армении обсуждают совместные «таможенные врата» с Ираном, с упрощённым таможенным досмотром. Приходится предполагать, что через 2 месяца коридор превратится в дверь, дверь – в форточку, а форточка закроется», – отметил Пашинян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Армения упрощает таможенную процедуру с Ираном, Пашинян не верит
- Бизнес - 11 Сентября 2017, 15:38