Карен Карапетян: Основные цели правительства Армении и Всемирного банка созвучны

Правительство Армении придает большую важность тесному сотрудничеству с Всемирным банком, мы рады, что благодаря совместным усилиям взаимодействие носит продолжительный характер, и наблюдается тенденция развития. Об этом заявил сегодня на открытии форума, посвященного 25-летию сотрудничества Армении и Всемирного банка, премьер-министр РА Карен Карапетян. По словам К. Карапетяна, Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Армении, стороны развивают успешное сотрудничество во всех сферах экономического управления. Премьер РА отметил, что в течение этих 25 лет при содействии Всемирного банка были реализованы многочисленные программы, направленные на социально-экономическое развитие и формирование современных институтов. «Инструменты, предоставленные со стороны различных структур Всемирного банка, помогли обеспечить экономической рост, развитие и прогресс. С 2014 года мы вступили в новый этап развития», – отметил глава правительства. По словам премьера, в настоящее время правительство Армении инициировало и внедряет системные программы, направленные на коренные реформы и модернизацию экономики. «Хотелось бы отметить также, что программа правительства получила подобную оценку также со стороны наших партнеров, что для Армении чрезвычайно важно. Данная программа требует мобилизации существующих ресурсов, повышение эффективности их использования и более тесного сотрудничества с нашими основными партнерами. Рад отметить, что основные цели Правительства РА и Всемирного банка созвучны», – подчеркнул премьер. К. Карапетян отметил, что конечной целью правительства является создание независимой, безопасной, справедливой и умной Армении. Премьер сообщил также, что в течение 25 лет Всемирный банк инициировал около 95 программ, общий финансовый поток которых составил 2,3 млрд. долларов. На данный момент кредитный портфель банка составляет около 620 млн. долларов.