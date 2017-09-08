Армения и Россия рассматривают возможность создания СП в сфере легкой промышленности

АРКА/. Армения и Россия рассматривают возможность создания совместного предприятия в сфере легкой промышленности. Как сообщает в пятницу пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Армении, вопрос сотрудничества в сфере легкой промышленности был обсужден в ходе состоявшейся накануне встречи главы ведомства Сурена Караяна с первым заместителем министра промышленности и торговки России Глеба Никитиным. По словам Никитина, в этой сфере есть целесообразность создания совместного предприятия и организации экспорта продукции в третьи страны. Стороны достигли договоренности о создании площадки для диалога армянских и российских предпринимателей в сфере легкой промышленности, которая позволит обсудить на деловом уровне возможности партнерства. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере промышленности. Никитин подчеркнул, что сотрудничество с армянской стороной является одним из приоритетных направлений. Стороны коснулись также процесса реализации достигнутых ранее договоренностей по вопросу обеспечения сельхозтехникой. Караян отметил, что потенциал сотрудничества особенно велик в сфере радиоэлектроники, и необходимо предпринять шаги в этом направлении. Он представил также широкие возможности, предлагаемые производителям в формируемой зоне свободной торговли "Мегри". Собеседники подчеркнули важность совместного экспорта в третьи страны. В ходе встречи Караян, Никитин и глава Союза армян России Ара Абрамян обсудили также вопросы, касающиеся организации и проведения в октябре в Ереване второго Международного форума евразийского партнерства. Была уточнена повестка мероприятия.