Нефть вышла в плюс из-за резкого сокращения производства в США, последствий урагана

Цены на нефть растут в пятницу из-за урагана “Харви”, последствия которого оказались хуже, чем ожидалось. Кроме того, на Флориду надвигается более сильный шторм - “Ирма”, грозящий большим ущербом для нефтяной промышленности. К 9.36 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,44 процента до $54,73 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,13 за баррель, на 0,1 процента выше предыдущего закрытия. ”Нефть WTI может вырасти в цене ещё больше, поскольку штормы нарушают работу нефтеперерабатывающих объектов... американская инфраструктура не полностью восстановилась после урагана “Харви”,- сказал Фавад Разакзада, аналитик Forex.com. Тем не менее, аналитики ожидают восстановления нефтепереработки до прежних объёмов уже к концу месяца. “Большинство НПЗ возобновляют работу, и мы ожидаем почти полного восстановления к концу месяца”,- говорится в комментарии инвестбанка Jefferies. Ураган “Харви” негативно повлиял и на производство нефти в США, которое упало почти на 8 процентов, с 9,5 миллиона баррелей в сутки до 8,8 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA). Ураган “Ирма”, один из сильнейших за всю историю, может обрушиться на Флориду уже в субботу.