Армения либерализует энергетический рынок

/АРКА/. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг поправки к законам "Об энергетике", "О лицензировании" и "О государственной пошлине". Поправки предусматривают либерализацию энергетического рынка в Армении, что обусловлено нуждами внутреннего рынка, а также использованием возможностей торговли электроэнергией в регионе. Для либерализации рынка электроэнергии необходимо перейти к новой рыночной модели, что способствует повышению эффективности оптовых и розничных рынков. В результате поправок, Армения перейдет от единственной регулирующей модели действующего на рынке покупателя-продавца к новой либеральной модели, будут внедрены современные правила торговли, усовершенствована система тарифного урегулирования, а также внедрены новые инструменты для развития межгосударственной торговли. Предусматривается разделить функции распределения и оснащения, в результате чего на рынке смогут действовать и другие поставщики, каждый в качестве лицензированной организации, что, в свою очередь, увеличит взимаемые государственные пошлины.