Общий госдолг Армении в июле 2017 года вырос на $60,8 млн.

АРКА/. Совокупный государственный долг Армении на конец июля 2017 года составил $6 201.6 млн., увеличившись за месяц на 0,98% или на $60,8 млн., сообщает Национальная статистическая служба республики. Согласно данным НСС, внешний госдолг республики на конец июля 2017 года составил $4 985 млн., увеличившись за месяц на $42,7 млн. В структуре внешнего госдолга около $4 417,5 млн. приходится на задолженность правительства Армении (рост на $35,1 млн.), а долг Центробанка республики составляет $567,4 млн. (рост на $7,6 млн.). Внутренний долг Армении в конце июля составил $1 216,6 млн., увеличившись на $18 млн. При этом около $1 081,9 млн. приходится на гособлигации, приобретённые резидентами, гособлигации в иностранной валюте составили $125,6 млн., внутренние гарантии – $9 млн. Номинальный объем госдолга Армении согласно госбюджету в 2017 году составит предположительно $6,245 млрд.против $5,849 млрд. по итогам 2016 года.