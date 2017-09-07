Запасы рака сократились: К.Карапетян поручил принять срочные меры

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства республики коснулся незаконного отлова рака. По словам премьера, в озере Севан существенно сократились запасы рака. «Сложившаяся ситуация в основном обусловлена упущениями в регулировании отлова, предоставлении лицензий на отлов, осуществлении контроля, а также применением несоответствующих сетей», – сказал Карен Карапетян. Премьер Армении в этой связи поручил министру охраны природы разработать и представить предложения как относительно пересмотра порядка выдачи разрешений на отлов рака, так и касательно технических требований к используемым для отлова инструментам. «Ресурсы действительно сокращаются, как и запасы. И ситуация в сфере, которую мы считаем перспективной, сегодня критическая», – сказал Карен Карапетян, поручив министру охраны природы Арцвику Минасяну в срочном порядке принять меры.