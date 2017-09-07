Снижение стоимости обусловлено , тем что из РФ сахарный песок импортируют 23 компании

Начальник Управления анализа и оценки конкуренции аппарата Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Гнел Алавердян обуславливает снижение цен на сахарный песок изменением международных цен, а также углублением конкуренции, поскольку появились новые компании, которые импортируют из РФ сахарный песок. В беседе с Tert.am он представил результаты проведенного комиссией исследования, согласно которым, начиная с апреля 2016 года, наблюдается приблизительно 44 % рост цен на сахарный песок на мировых рынках. «Это существенное повышение, учитывая то, что сахарный песок в нашей стране производится из сырья, импортируемого из Бразилии, стало быть, ценовые изменения на международном рынке могут привести к подорожанию цен в нашей стране. Подорожания продолжились до апреля 2017 года, затем на мировом рынке цены начали падать», - сказал он. Гнел Аветисян также отметил, что за последний период мы отмечаем положительные тенденции в плане углубления конкуренции на рынке сахарного песка и появления новых хозяйствующих субъектов. «После вступления в ЕАЭС в нашей стране появились новые компании, которые начали импортировать из РФ готовый сахарный песок. Если прежде импортом сахарного песка из РФ занимались 10 компаний, то в последнее время это число удвоилось, и на данный момент импортом из РФ занимаются 23 компании», - сказал он, сообщает tert.am .