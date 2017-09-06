Обувь армянского производства на 300 млн. драмов будет экспортирована в Россию

АРКА/. Армянские производители обуви получили крупный заказ из России более чем на 300 млн. драмов (порядка $627 тысяч), сообщает пресс-служба Фонда развитии Армении. Армянские компании получили заказ после участия в крупной выставке в России в марте этого года. С 5-го по 8-е сентября восемь армянских обувных компаний при содействии Фонда участвуют в международной выставке в Москве "MosShoes-2017". "Фонд наилучшим образом представляет Армению и конкурентоспособное производство страны на разных международных площадках, а также создает условия, чтобы все участники экспо встретились с международными покупателями и дистрибьюторами. Надеюсь, армянские производители максимально используют эту возможность и подпишут новые договора",- заявила организатор мероприятий команды маркетинга Фонда Лусине Оганнисян. "MosShoes-2017" является самой крупной выставкой обуви и кожаных изделий из России и стран Восточной Европы и проводится четыре раза в год. В 73-й выставке участвуют более 500 ведущих компаний по производству обуви и кожаных изделий из 30 стран. Выставку каждый раз посещают 10-12 тысяч посетителей, в основном это оптовые покупатели, эксперты и дистрибьюторы. Эксперты фонда во время экспо помогают армянским производителям найти партнеров, организовать встречи с потенциальными покупателями и заказчиками.